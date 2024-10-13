Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi\'nde Galatasaray\'ı 2-0 yendi

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

13.10.2024 16:16
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

5 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi

FENERBAHÇE'DEN 6'DA 6

Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran sarı-lacivertliler, 6'da 6 yaparak puanını 18 yaptı ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, bir sonraki maçta 10 Kasım Pazar günü Amed'e konuk olacak.

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi

CİMBOM'UN 2 MAÇI EKSİK

Peş peşe 3 galibiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dolayısıyla iki maç eksiği bulunuyor. Aslan, bir sonraki maçta 3 Kasım Pazar günü Amed'i konuk edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Özgür Özer:
    Arada kazandıkları yerlerde var demekki :)) 5 12 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Hayaller Ligde şampiyonluk ,gerçekler kadınlarda galibiyet olur anca fenerde 4 11 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Kadın futbol takımı in erkek futbol takımı out 2 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    gereksiz isler 1 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    patatessaray 1 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Helal olsun ama şunu unutmayın GS süper ligde de şampiyon olacak 1 1 Yanıtla
  • soner:
    Ee FB kadın futbolunu sevdi :) 0 2 Yanıtla
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