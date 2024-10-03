Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Hollanda'nın Twente takımıyla 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten sarı-lacivertliler, 3. hafta maçında İngiliz devi Manchester United'i konuk edecek.

03.10.2024 23:42  Güncelleme: 00:13
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Twente'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak Hollanda'dan 1 puanla döndü.

OOSTERWOLDE DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 24. dakikasında gole çok yaklaştı. Sarı-lacivertli futbolcu Oosterwolde, sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta topu üst direğe nişanladı ve top oyun alanına geri döndü.

Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

TWENTE ÖNE GEÇTİ

Bu tehlikeli ataktan yalnızca 4 dakika sonra ev sahibi takım golü buldu. Twente'de Regeer, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Vlap takımını 28. dakikada 1-0 öne geçirdi. Bu pozisyonda Becao'nun topu çizgiden çıkarma çabası yeterli olmadı. Müsabakanın ilk yarısı da 1-0 Hollanda temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

KANARYA BERABERLİĞİ YAKALADI

Sarı-lacivertliler, dakikalar 71 gösterirken skoru eşitledi. Amrabat'ın güzel pasıyla savunma arkasına sarkan Tadic, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla fileleri buldu ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

AMRABAT'TAN İLK SKOR KATKISI

Fenerbahçe'nin Tadic ile bulduğu beraberlik golünde asisti yapan Sofyan Amrabat, takımının Hollanda deplasmanında 1 puan almasında önemli rol oynadı. sarı-lacivertli takımdaki ilk asistini yapan Faslı orta saha, yeni takımındaki ilk skor katkısını vermiş oldu.

Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

SIRADAKİ RAKİP

Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de İngiliz devi Manchester United'i konuk edecek. 2 maçtan da beraberlikle ayrılan Twente ise aynı gün ve aynı saatte İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Arslan:
    Tartışmasız Avrupa da Türkiye nin en başarılı takımı FB, FB olmasa Avrupaya takım gönderemeyiz,tüm fikstür lerin grupların en zoruna sahip yine FB, kötü oyun oynamasına rağmen bir şekilde kaliteli ayakları ile başarılı oluyor, tebrikler Fenerbahçe 31 23 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE DİYO DU KUŞDASLAR TURK HAKEM VE PENALTI JOKERİ OLMAYINCA 10 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TARTIŞMASIZ AVRUPADA EN BAŞARILI TAKIM BABANIZ GALATASARAY DIR AVRUPANIN EN BÜYÜĞÜ OL.US BIR TAKIM VARKEN EN BASARILI KÜÇÜK KUS DEMEK KRISTIF COLOMP IN YUMURTASIDIR. FENEVIN AVRUPA DA HIC BIR BASARISI YOKTUR MAC KAZANMAK DEĞİL KUPU KAZANMAK BASARI DIR O KADARRR NE KADARRR O KADARRR 4 14 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Beklenen sonuçtu. 9 6 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    biraz dikkatli olsak 3 puanı almak içten değildi..ama yinede ayağınıza sağlık beyler.. 9 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ÜLKE PUANI İÇİN TEŞEKKÜRLER DEPLASMAN DA 1 PUAN DA ÖNEMLİ 9 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    tebrikler Fenerbahçe oda iyi bir sonuç 9 2 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    3 Temsilcimizin içinde en zor rakipler FB’nin Sonra BJK’ın GS’ın rakipleri bunlara göre çok daha zayıf, inş 3 temsilcimizde gidebildiği yere kadar gidip ülke puanına katkı sağlar 10 1 Yanıtla
  • Nuri Şimşek:
    Mert müldür gibi bir kazmanın hem milli takım hem de Fenerbahçe gibi takımda oynayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünmeyen acaba bir tek ben miyim acaba. 5 0 Yanıtla
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