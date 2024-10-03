Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ, FENERBAHÇE TARAFTARI CEVAP VERDİ

Maça büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, şehir merkezinde toplanırken Twenteli taraftarların zaman zaman provokatif hareketleri oldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı bu provakasyonlara uzun süre eşlik etmedi. Polisin provokatif Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında gerilim arttı.

GÖZALTINA ALINANLAR VE YARALILAR VAR

Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının gözaltına aldığı belirtildi. İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.