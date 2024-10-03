Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var - Son Dakika
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Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olayda gözaltına alınanların ve yaralananların olduğu belirtildi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.

03.10.2024 20:25  Güncelleme: 20:39
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETMEDİ, FENERBAHÇE TARAFTARI CEVAP VERDİ

Maça büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, şehir merkezinde toplanırken Twenteli taraftarların zaman zaman provokatif hareketleri oldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı bu provakasyonlara uzun süre eşlik etmedi. Polisin provokatif Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında gerilim arttı.

GÖZALTINA ALINANLAR VE YARALILAR VAR

Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının gözaltına aldığı belirtildi. İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.

Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var

Fenerbahçe, Hollanda, Futbol, Twente, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • HKNYLDN:
    Heryerde aynısınız. Başkanınızdan futbolcunuza taraftarınızdan medyanıza kadar içi çirkeflik ve ahmaklık dolusunuz.. Utanç verici.. Ülke adına zarardan başka zerre kadar faydanız yok.. Yazık. artık dalga geçecek bi fenerbahçe yok acınacak ve utanılacak bi fenerbahçe haline getirdiniz. Beter olun! 20 43 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    her yeri karıştırıyorlar futbolcusu da aynı yöneticisi de taraftarı da 11 32 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    Bu haber altına laf sokmaya toplanan amsalaklar hergün birinizi, birgün hepinizi… 27 5 Yanıtla
  • İbrahim Akbulut:
    MAX fb. 10 14 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    heryerde aynı deyişen birşey yok Acun nerdesın Ali nerde taftara sahip cıksana 2 18 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Aman Allah'ım şampiyon maçı olaylar bitmiyor 4 13 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    Bunun Türkiyeside var siz gelin 12 2 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Fenerbahçe halkın takımı ya 6saray kimin takımı ?? Menşei neresi :)))) 11 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Milli maç niteliğindeki bu maçta Fenerbahçe’ye başarılar dilerim 7 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    acun OKAN HOCA ile ne işin var..taraftara moral ver. 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var - Son Dakika
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