Fenerbahçe uçağı kaldırdı! Jhon Duran İstanbul\'a geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Jhon Duran için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelecek oyuncunun maaşı yıllık 10 milyon euro olacak.

UÇAK KALKTI, İSTANBUL'A GELİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı. Haberde Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.

DEVİN ÖZEK İLE GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Jhon Duran'ı İstanbul'a getirecek özel jet Kolombiya'ya ulaştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ı taşıyacak özel jet, bu gece TSİ 02.10'da İstanbul'a doğru hareket etti.

EVİ BİLE HAZIR

İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulüp tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı ev çevrim içi olarak tanıtıldı ve ev kontratı da hazır hale getirilmişti.

TFF KRİTERİNE TAM UYUM

Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.