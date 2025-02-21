Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi\'nde son 16\'ya kaldı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Kadıköy'de rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmandan 2-2 beraberlikle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Anderlecht deplasmanında yalnız bırakmadı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden maça gelen taraftarlar, karşılaşma boyunca tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

EN-NESYRI PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada golü buldu. Dzeko, kazandığı topla En-Nesyri'yi buluşturdu. Faslı golcü de bu ikramı çevirmeyerek topu filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SALDIRI: MAÇ 15 DAKİKA DURDU

Bu golün ardından Belçikalı taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcu Bright Osayi Samuel'e yönelik ırkçı davranışlar sergiledi. Anderlecht taraftarları, bu duruma tepki gösteren Fenerbahçeli bir taraftara saldırdı. Ortaya çıkan görüntülerde sarı-lacivertli taraftarın adeta öldüresiyle yumruklandığı görüldü. Bu gelişmenin üzerine karşılaşmanın hakemi Schaerer, maçı durdurdu ve futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti. Yaklaşık 15 dakika ara verilen maç, daha sonra kaldığı yerden yeniden başladı. Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, statta sarı-lacivertli taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününe çıkarıldı. Söz konusu taraftarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

STADYUMDA UYARI YAPILDI

Öte yandan stadyumda yapılan anonsta Anderlechtli taraftarlara yönelik uyarıda bulunuldu. Skorborda yansıtılan mesajda "Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın" ifadeleri kullanıldı.

İRFAN CAN'DAN İNANILMAZ HATA: 1-1

Anderlecht, karşılaşmanın 19. dakikasında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasının ardından beraberlik golünü buldu. Skriniar, İrfan Can'a doğru bir geri pas verdi. 26 yaşındaki eldiven, bu geri pasta topa vuramadı. Araya giren Luis Vazquez, boş kaleye topu gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

BELÇİKA TEMSİLCİSİ ÖNE GEÇTİ

Anderlecht, 55. dakikada öne geçti. Sol kanattan bindiren Thorgan Hazard, merkezde bulunan Luis Vazquez'e çıkarttı. Vazquez'in tek vuruşunda top ağlara gitti ve Belçika temsilcisi 2-1 üstünlüğü yakaladı. Arjantinli futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

FENERBAHÇE'DE İKİ CEZALI

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gören Fred ve 53. dakika rakibine müdahalesinin ardından sarı kartla cezalandırılan Osayi-Samuel, cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki ilk maçta forma giyemeyecek.

GENÇ YUSUF SAHNEYE ÇIKTI

Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe skoru 2-2'ye getirdi. Sarı-lacivertlilerin genç stoperi Yusuf Akçiçek Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Milan Skriniar'ın indirdiği topa kale ağzında kafayı vurdu ve topu ağlaral buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi. Yusuf, ilk maçta da Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim olmuştu. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

RAKİP OLYMPIAKOS YA DA RANGERS OLACAK

Bu sonuçla birlikte ilk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i toplamda 5-2'lik skorla saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki rakibi Olympiakos veya Rangers olacak.