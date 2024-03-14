Fenerbahçe, Konferans Ligi\'nde çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile sahasında kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 18. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sağ kanattan bindiren Osayi kaleciyle karşı karşıya kalır kalmaz şutunu çekti. Top ağlara gitti ama karar ofsayt.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasında 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım, 68. dakikada Mathias Rasmussen'in kafayla attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca sarı-lacivertliler skor üstünlüğüyle çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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Türkiye'nin UEFA ülke puanı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferiyle birlikte belli oldu. UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan ülkemiz, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
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