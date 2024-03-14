Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına Kadıköy'de 1-0 yenilerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

14.03.2024 22:32  Güncelleme: 23:19
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile sahasında kozlarını paylaştı.

OSAYI ATTI AMA OFSAYT

Mücadelenin 18. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sağ kanattan bindiren Osayi kaleciyle karşı karşıya kalır kalmaz şutunu çekti. Top ağlara gitti ama karar ofsayt.

İLK YARI GOL OLMADI

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasında 0-0'lık eşitlikle gitti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

RASMUSSEN PERDEYİ AÇTI

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım, 68. dakikada Mathias Rasmussen'in kafayla attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

BAŞKA GOL OLMADI

Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca sarı-lacivertliler skor üstünlüğüyle çeyrek finale yükselen taraf oldu.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, Konferans Ligi\'nde çeyrek finale yükseldi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ender Kervancıoğlu: Union deldi, trabzon genişletir. 13 32 Yanıtla
  • Enes Erdem: Tebrikler Fenerbahçe ???? 31 4 Yanıtla
  • yağız spotcu: bence gayet buyuk bır basarı gs yapsa baslık farklı olurdu.. 25 3 Yanıtla
  • yağız spotcu: ne galibi ya yenildik düzgün yazın 13 13 Yanıtla
  • Canip Köselioğlu: Çeyrek final için Tebrikler! Ama oynanan futbol tam anlamıyla fiyasko 20 2 Yanıtla
  • mehmet karatas: Fenerbahçe hep bunu yapıyor. Umut vermeyen bir futbol. Çeyrek finalde eve döner eğer bu futbolla oynarsa. 17 2 Yanıtla
  • yağız spotcu: yenmedık yenildik beni alın işe:)) 5 11 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bu şikecilerin cezası bence az olmuştu. UEFA birkaç yıl daha Avrupa kupalarından men etse olur yani. 6 9 Yanıtla
  • Emre Akcay: Kendi sahasında yenılmesıne ragmen deplsman da aldığı mucizevi galibiyetle köyfedrasyon liginde çeyrek finale çıkdı olucak dı başlık. Yaw adı sanı rahatca bı takım cıksında çeyrek finali güzelce seyredelim artık 9 4 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Sen anlamazsın yağız seni aşar bunların ne demek istediyini sen anlayana kadar final oynanir 8 3
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