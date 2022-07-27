Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri

27.07.2022 18:50

Fenerbahçe, saat 20.00'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında evinde Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Ukrayna ekibini yenip turu geçmek isteyen Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, deplasmanda sahaya sürdüğü kadrodan yalnızca sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine Tisserand'ı ekledi.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten ilk karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Exxen platformundan canlı yayınlanacak mücadelede temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASINDAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

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Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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