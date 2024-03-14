Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında İlk 11\'ler belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

KANARYA AVANTAJI KAPTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.

EVİNDEKİ BÜTÜN MAÇLARI KAZANDI

Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi.

Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.