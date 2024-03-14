Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.
Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi.
Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Konya'da düşen askeri eğitim uçağının kumanda arızasından düşmüş olabileceğini söyledi. Karataş, uçağın görüntülerinde pilotun atladığını ve fırlatma sisteminin çalıştığını belirtti. Uçağın hızlı bir şekilde yere düşmesinin motor arızası olmadığını düşündüğünü ifade eden Karataş, kazanın teknik raporda yer alacağını söyledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'nin yaklaşık 100 sporcuyla katılacağını belirterek, 'Hedefimiz altın madalyalar ve kürsüde yer almak.' dedi. Bak, Kestel Spor Salonu'nda spor kulübü temsilcileri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Türk sporcuların uluslararası başarılarının son dönemde artarak devam ettiğini söyledi.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Superpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlara 9 ülke 48 kulüpten 389 sporcu katılacak.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Adanaspor, Ümraniyespor ile pazar günü saat 16.00'da Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak hazırlıklarını tamamladı.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Superpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlara 9 ülke 48 kulüpten 389 sporcu katılıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?