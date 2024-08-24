Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı

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Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, ayrılık haberini resmi olarak duyurdu. Ferdi, dün gece Brighton ile görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

24.08.2024 07:46
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, dün gece Brighton ile görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu, dün akşam saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Londra'ya gitti. Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı

30-35 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu için anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Metin TÜRKOĞLU: Karakterli bir çocuk. Sadece topunu oynadı ve önüne baktı. Bir BJK taraftarı olarak yolun açık olsun kardeşim. 158 5 Yanıtla
  • Rifat Matur: Bir futbolsever ve beşiktaşlı olarak takdir ettiğim bir oyuncuydu. Başarılar dilerim. 118 6 Yanıtla
  • ferhat eser: kulübüne para kazandıran adama helal olsun bir Beşiktaşlı olarak yolun açık olsun diyorum ferdi 67 11 Yanıtla
  • Mehmet Kurt: Vatana millete hayırlı uğurlu olsun... Hem FB hem de yeni takımına.. Başarılarının devamını diliyorum... 60 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: BANANIZ GALATASARAY ICIN BÜYÜK KAYIP ÇÜNKÜ BIZ BU KANADI OTOBAN GIBI KULLANIYORDUK 6 48 Yanıtla
  • Alp Derman: sadece işini yaptı. Mhy'nin olduğu ortamda kendini bozmadı. mhy gibi provakatörlük yapmadı. çalıştı kendini geliştirdi. şerefli bir formaya büyük bir camiaya uygun karakterli düzgün bir sporcu. Başarıların artsın, milli takıma uzun yıllar çalışkanlığı la kalitenle hizmet et. mhy ve onun gibiler gibi boş teneke olmadan yoluna devam edeceğin aşikar. teşekkürler çocuk. 24 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: FENEV BUNLARI SATIYOR BOYLE AMA ALDIĞI PARAYI DİREKT ÇÖPE ATIYIR, 15 MILYON CENGIZ, 6 MILYON DAĞA KACAN JO PEDRO, 9 MILYON ATLETICO NUN BIZ BEDAVA VERECEK YER ARARKEN FENEV 9 MILYON VERDI DEDİĞİ ÇAĞLAR, 3 MILYON LEVENT MERCAN SONRADA NEDEN 10 YILDIR KUPA YOK DIYE AĞLIYOR LAR 16 11 Yanıtla
  • Cesur Aslan: Neden ülkemizin takımları başarılı olamıyor avrupa kupalarında işte bu yüzden yetenekli futbolcuları avrupa topluyor çünkü ülkemizde büyük takım yok büyük rakım yıldız satmaz tam tersi yılldız futbocu alır kadrosunu dahada güçlendirir 11 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: ferat öyle diyo o ne derse o 9 4 Yanıtla
  • ferhat eser: mehmet hamdi estağfurullah değerli kardeşim 3 5 Yanıtla
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