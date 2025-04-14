Fenerbahçe ve Galatasaray\'dan başka rakibi yok! Süper Lig\'de Selçuk İnan fırtınası

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, sahasında gösterdiği performansla zirveye oynuyor. Gaziantep temsilcisi, iç saha ve deplasman karnesi dikkate alındığından çok farklı performans göstermiş durumda.

İÇ SAHADA GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN SONRA 3. SIRADA

Deplasmandaki 14 maçından sadece 9 puan toplayabilen kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki 15 maçtan ise 33 puanı hanesine yazdırdı. İç saha performansıyla 14'er maç yapan Fenerbahçe (37 puan) ve Galatasaray'dan (36 puan) sonra ligin en başarılı takımı olan Gaziantep FK, ligin deplasmanda en başarısız takımlarından birisi olarak dikkati çekiyor.

EVİNDE LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Güneydoğu temsilcisinin iç sahadaki başarısı bununla da sınırlı değil. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı takım, evinde yediği 8 golle sahasında ligin en az gol yiyen takımı ünvanına da sahip oldu.

İÇERİDE SADECE ZİRVEDEKİLERE YENİLDİ

Güneydoğu temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 15 müsabakanın 10'unda taraftarına galibiyet sevinci yaşattı, 3 maçta ise beraberlik bozamadı. Taraftarı önünde sadece Galatasaray'a ve Samsunspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ve Bodrum FK ile golsüz, Beşiktaş ile ise 1-1 berabere kaldı.

ANTEP'TE ÜST ÜSTE 4 GALİBİYET

Gaziantep FK, son olarak ligin 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 yenildi. Daha sonra sahasında çıktığı sırasıyla Sivasspor'u 2-1, Eyüpspor'u 3-1, Kayserispor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, son olarak da Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

42 PUANLA 7. SIRADA

Gaziantep FK, bu sonuçların ardından 31 haftası geride kalan Süper Lig'de 42 puan topladı ve 7. sırada kendisine yer buldu. Kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 39 kez havalandırırken, kalesinde 38 gole engel olamadı. Güneydoğu temsilcisi, 32 hafta karşılaşmasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.