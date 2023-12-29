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Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi

Suudi Arabistan'da oynanmasına dakikalar kala iptal olan Süper Kupa maçı sonrası TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı.

29.12.2023 - 22:03,  Güncelleme: 22:22
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Suudi Arabistan'da oynanmasına dakikalar kala iptal edilen Süper Kupa maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden ortak bir açıklama geldi.

SÜPER KUPA FİNALİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Yapılan açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF\'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
YORUMLAR (7)
  • Ahmet Demir: TFF Başkanı istifa etmeli.Ne işimiz var Arabistanda.Bu kadar emeğe oraya maçı izlemeye giden taraftarlara yazık günah Yanıtla 53 4
  • İhsan Zaza: Sizin Atatürk’ü kimse umursamıyor sizden başka. Bakın adamlar nasıl açtırmadı parnkartları Yanıtla 10 27
  • Erdal Cekicoglu: Avrupa'nın en iyi ligleri süper kupa maçlarını Arabistan'da oynadı oynamaya da devam ediyorlar bunu ilk defa biz yapmadık kafasız canlı kimin istifa edip etmemesi senin gibi cahillerin isteğiyle olmaz. 6 11
  • Erdal Cekicoglu: TFF de kulüplerde net açıklama yapmıyor bazı aksaklıklar diyor aksaklıklar neler söyleyinde,kafasına göre bilmeden yorum yapan cahiller öğrensünler sorun neymiş.. Yanıtla 5 2
  • Abuzer Yavuz: 81 ilimiz var hiçmi aklınız yok TFF başkanı derhal istifa etmeli Yanıtla 4 1
  • Murat AYDIN: Türkiye Cumhuriyetinin, İstiklal Marşımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Türk Milletinin kırmızı cizgisi olduğunu tüm dünyaya özellikle içimizde ekmeğini yediği bu topraklarda ihanet içinde olanlara büyük bir tokat attınız varolun. Bir kez daha teşekkür ederiz. Yanıtla 0 0
  • İrfan Ercan Ercan: Sen nerenin vatandaşisin böyle cümle kuruyorsun 0 0

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika
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