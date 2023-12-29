Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF\'ye restini çekti

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Galatasaray yönetimi, futbolculara maçın oynanmayacağını belirtti. Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

TFF'YE RESTİ ÇEKTİLER

Ali Koç ve Dursun Özbek ; final maçı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini TFF yönetimine bildirdi.

MAÇA ÇIKMADILAR

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istedi. Karar kabul edilmediği için 2 takım da maça çıkmadı.

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Süper Kupa finali öncesi patlak veren pankart kriz gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan krize karşı siyasiler tek ses oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve birçok siyasi isim Suudi Arabistan'ın skandal kararına tepki gösterdi.