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Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. İki takım da Türkiye'ye dönüyor.

29.12.2023 - 20:49,  Güncelleme: 21:03
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Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Galatasaray yönetimi, futbolculara maçın oynanmayacağını belirtti. Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

TFF'YE RESTİ ÇEKTİLER

Ali Koç ve Dursun Özbek ; final maçı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini TFF yönetimine bildirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

MAÇA ÇIKMADILAR

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istedi. Karar kabul edilmediği için 2 takım da maça çıkmadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Süper Kupa finali öncesi patlak veren pankart kriz gündeme bomba gibi düştü. Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarına izin vermemesi üzerine oluşan krize karşı siyasiler tek ses oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve birçok siyasi isim Suudi Arabistan'ın skandal kararına tepki gösterdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
YORUMLAR (16)
  • Necati Kaya: Yine Atatürk kazandı. Sonsuza kadar kazanacak. Yanıtla 284 77
  • Özcan Kuvan: İki takımıda tebrik ederim, her ikiside kalbimizde şampiyondur. Araptan izin alarak istiklal marşı söylemek nedir ulan. Araba boyun eğmediğiniz için sizleri tebrik ederim. Yanıtla 196 31
  • Hbo Hbo: Aynisini avrupada batida yapmazlardi. Ben samimi bulmuyorum bu iki takim ve yoneticilerini. Olay Ataturk degil bence. Yanıtla 47 116
  • Hakan Uzuner: Alınlarından öpüyor ve kutluyorum. Bunu her baba yiğit yapamaz.... Yanıtla 136 23
  • Eski Tüfek.: İki güzide klübümüzü de kutluyorum...İstiklal marşımız ve Ata'mız için kimseden izin almak zorunda değiliz.. Gönlümüzde iki takımda şampiyondur.. Yanıtla 84 8
  • Hasan Ali Yıldız: İşte duruş ve kararlılık budur Her iki takımı GALATASARAY ve FENERBAHÇE'yi ve her iki takım başkanları Sayın Dursun Özbek ve Sayın Ali Koç'u tebrik ediyorum ATATÜRK bu saygı hakeden sıradan biri değil Ülkenin ve Cumhuriyetin Kurucusu "Ne Mutlu Türküm Diyene" Yanıtla 77 9
  • Alperen Bozkurt: En iyisini yapmışlar! Para için Orada oynanması yanlıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir değerine sahip çıktıkları için iki takımı da tebrik ediyorum. Yanıtla 68 4
  • Alper006 : Tüm dünyaya rezil olunmuş bir organizasyon bir örneği daha yoktur sanırım. Yanıtla 40 31
  • Goksel: Kim kar etti kim Zarar gordu gorecegiz 18 33
  • Necati Kaya: Ne o Hırbo trol Şbn Şabanoğlu. 29 8
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Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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