Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor\'un yıldızı için karşı karşıya geldi

Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesine girdi. İki büyük kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Simon Banza için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gündemde Bordo mavili takımın en formda isimlerinden biri olan Simon Banza için Avrupa basınından önemli bir iddia geldi.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Portekiz basınından O Jogo Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Simon Banza'yı transfer etmek istediğini yazdı. Süper Lig gol krallığı yarışında Galatasaraylı Osimhen ve Başakşehirli Piatek'in ardından üçüncü sırada 17 golle bulunan Simon Banza sezon başında Portekiz ekibi Braga'dan kiralanmıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkan Simon Banza, 20 gol ve 5 asist kaydetti.