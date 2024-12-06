Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak

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Mali sebeplerle Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa, bu kararlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nın son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığı gündeme gelmişti. Bu durumda olan iki kulüp, turnuvaya katılmayacaklarını belirtti. Federasyondan henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

06.12.2024 14:18
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Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığıyla gündeme geldi.

YAZI GÖNDERDİLER

HT Spor'un haberine göre; Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti. Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.

FEDERASYONDAN DÖNÜŞ GELMEDİ

İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.

Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtildi. Fenerbahçe i·le Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi· çeki·leceği yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası\'na katılmayacak

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • fatih mazlum:
    Transfer yaparken adamlara maas mac basi verirken tff ye sorup mu yapiyorsunuz tff adam olsa bunlari kume dusurur lisanslarini iptal eder ama olmuslar fenerasyon 256 17 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BAHANE ÜRETMİŞLER MAÇ BAŞI FUTBOLCU MAAŞINI KARŞILAMIYORSA GENÇ FUTBOLCULARLA KATILIRSIN 117 11 Yanıtla
  • RAMAZAN ÇALKIÇ:
    fenerbahçe geçen sezondan süper kupadan çekilmesinden dolayı zaten katılamayacaktı türk futbolu kazandı teşekkürler. yanında küçük kardeşini de götürmüş 98 12 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Beşiktaş düşmanı kasımpasa katılmayakmış vah vah, sen spor kulübü müsün yoksa ticarethane mi? Genç oyuncuları oynat ülkeye faydan olsun. Önceliği para olanın sportif faaliyetlerde ne yaptığı arştırılmalı 91 9 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KAYIP SAYILMAZ 66 11 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Vah vah vah cok uzulduk bir laf vardirya seyimden asa k.pasa :) 52 10 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Kasımpaşa mı hahahahahaa dürüstseniz lige de katılmayın orda da çok düşük. Türk futbolcu yetiştirdiğiniz de yok ne işe yarıyorsunuz kapatın kulübü 47 8 Yanıtla
  • Ercan Hekim:
    döneklik yapmasınlar fb kupaya katılmama nedeni bu muydu? 38 3 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Demirören ve Ahaber katılsın 7 26 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Hadi Ali Kocun parasi coktu 26 2 Yanıtla
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