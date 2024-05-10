Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor, 19 yaşındaki yıldız futbolcu Cihan Çanak'ın durumunu sordu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'in formasını giyen Cihan Çanak'ın durumunu sordu.
Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ifade edilen Cihan Çanak için Trabzonspor'un da devrede olduğu kaydedilmişti. Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain'i elemeyi başaran ve finalde Real Madrid'in rakibi olan Borussia Dortmund'un da Cihan Çanak'ı yakından takip ettiği öğrenildi.
Belçika ekibi Standard Liege'de mücadele eden Cihan Çanak, U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye A Milli Futbo Takımı'nda forma giymeyi seçmişti. 19 yaşındaki yıldız adayı, Türkiye U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile karşılaştığı maçta sonradan oyuna girmişti.
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