Fenerbahçe, Victor Osimhen\'e teklif yapacak

Galatasaray'ın sezon başında Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katması dünya futbolunda büyük yankı uyandırmıştı. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin de Nijeryalı yıldız için devreye girdiğini yazdı.
Portekiz'de yayın yapan O Jogo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı. Galatasaray'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymeye devam edeceğini belirten Osimhen için söylenen bu iddia, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
O Jogo'da yer alan haberde Fenerbahçe, Galatasaray'ın Napoli'ye yapacağı tekliften daha yüksek bir teklifle İtalyan devinin kapısını çalacak. Öte yandan sarı-kırmızılıların da Nijeryalı golcü için 50 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Tottenham maçından sonra sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Victor Osimhen, Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek ""Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray! Ben Galatasaray'da çok mutluyum!" diye konuşmuştu.
Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 8 resmi maçta görev yaptı. 25 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Osimhen, Tottenham karşısında attığı 2 golle Galatasaray'daki ilk Avrupa gollerini kaydetmişti.
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