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Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den - Son Dakika

Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

01.12.2021 15:02

Vitor Pereira için yolun sonu göründü. Fenerbahçe'de Pereira döneminin bittiği konuşuluyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira'nın biletinin kesildiğini, yeni hocanın Süper Lig'den olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya açılan kredi bitti. Portekizli hoca, adeta kendi sonunu hazırladı. Takımın yıldızlarıyla çatışan Vitor Pereira'nın arkasında destekçisi kalmadı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira döneminin bittiğini iddia etti.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın yerini çabuk doldurdu! Yeni hoca çok tanıdık

"SÜPER LİG'DEN"

Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda, "Kariyerli bir Alman hoca düşünülüyor. Ya da Süper Lig'den bir isim..." bilgisini verdi. O ismin Karagümrük'ün hocası Farioli olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe muhabirleri, Farioli'nin yeni hoca olduğunu ifade ediyor.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın yerini çabuk doldurdu! Yeni hoca çok tanıdık

GENÇ VE CESUR

Bu sezonun flaş takımlarından Karagümrük, oynadığı futbolla taraflı tarafsız pek çok futbolseverin takdirini topladı. Hücum futbolu oynatan Farioli'ye taraftarlar da sıcak bakıyor.

Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

Candaş Tolga Işık, Fatih Karagümrük, Vítor Pereira, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den - Son Dakika
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