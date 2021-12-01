Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya açılan kredi bitti. Portekizli hoca, adeta kendi sonunu hazırladı. Takımın yıldızlarıyla çatışan Vitor Pereira'nın arkasında destekçisi kalmadı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira döneminin bittiğini iddia etti.
Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda, "Kariyerli bir Alman hoca düşünülüyor. Ya da Süper Lig'den bir isim..." bilgisini verdi. O ismin Karagümrük'ün hocası Farioli olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe muhabirleri, Farioli'nin yeni hoca olduğunu ifade ediyor.
Bu sezonun flaş takımlarından Karagümrük, oynadığı futbolla taraflı tarafsız pek çok futbolseverin takdirini topladı. Hücum futbolu oynatan Farioli'ye taraftarlar da sıcak bakıyor.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den - Son Dakika Spor