Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya açılan kredi bitti. Portekizli hoca, adeta kendi sonunu hazırladı. Takımın yıldızlarıyla çatışan Vitor Pereira'nın arkasında destekçisi kalmadı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira döneminin bittiğini iddia etti.

"SÜPER LİG'DEN"

Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımda, "Kariyerli bir Alman hoca düşünülüyor. Ya da Süper Lig'den bir isim..." bilgisini verdi. O ismin Karagümrük'ün hocası Farioli olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe muhabirleri, Farioli'nin yeni hoca olduğunu ifade ediyor.

GENÇ VE CESUR

Bu sezonun flaş takımlarından Karagümrük, oynadığı futbolla taraflı tarafsız pek çok futbolseverin takdirini topladı. Hücum futbolu oynatan Farioli'ye taraftarlar da sıcak bakıyor.