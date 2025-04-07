Fenerbahçe, Lazio ile hazırlık maçı yapmak için anlaştı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezona dair hazırlıklar devam ediyor.

LAZIO İLE HAZIRLIK MAÇI İÇİN ANLAŞTILAR

Sarı lacivertli takımda, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yaz aylarında oynanacak maçların programı şekillenmeye başladı. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Lazio gelecek yaz hazırlık maçı yapmak için anlaşmaya vardı.

NEREDE OYNANACAĞI DAHA BELLİ DEĞİL

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki hazırlık karşılaşmasının 30 ya da 31 Temmuz oynanacağı belirtilirken, karşılaşmanın nerede oynanacağı ise henüz belli değil.

HABERDE DİKKAT ÇEKEN MOURINHO DETAYI

Haber detayında, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir dönem Lazio'nun ezeli rakibi Roma'yı çalıştırdığı hatırlatılarak "Mou'nun Roma yedek kulübesindeki geçmişi göz önüne alındığında, bir nevi derbi" yorumu yapıldı.

LAZIO'NUN BU SEZONKİ DURUMU

İtalya Serie A'da bitime 7 hafta kala 55 puanla 6. sırada bulunan Lazio, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna çeyrek finalde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçlarla devam edecek.