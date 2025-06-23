Fenerbahçe\'ye 111 milyon euroluk yıldız

Yeni sezonda şampiyonluk hedefini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biriyle anlaşmaya vardı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Sancho ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İngiliz oyuncuyla görüşmesi bu transferde etkili oldu.

Bu transferde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olan Napoli'nin maaş problemi nedeniyle masadan kalktığı öğrenildi. Sancho'nun transferi için Manchester United ile pazarlıklara başlayan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde Sancho'yu açıklaması bekleniyor.

BONSERVİSİNE 111 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bugüne kadar bonservisine 111 milyon euro ödenen Sancho, kariyerinde yeniden sıçrayış yapabilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyordu. Henüz 25 yaşında olan İngiliz oyuncunun Avrupa'dan da birçok talibi bulunuyordu.