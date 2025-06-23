Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe\'ye 111 milyon euroluk yıldız
23.06.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biriyle anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Jadon Sancho ile büyük ölçüde el sıkıştı. 25 yaşındaki İngiliz yıldızın transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biriyle anlaşmaya vardı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Sancho ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İngiliz oyuncuyla görüşmesi bu transferde etkili oldu.

Bu transferde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olan Napoli'nin maaş problemi nedeniyle masadan kalktığı öğrenildi. Sancho'nun transferi için Manchester United ile pazarlıklara başlayan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde Sancho'yu açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

BONSERVİSİNE 111 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bugüne kadar bonservisine 111 milyon euro ödenen Sancho, kariyerinde yeniden sıçrayış yapabilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyordu. Henüz 25 yaşında olan İngiliz oyuncunun Avrupa'dan da birçok talibi bulunuyordu.

Manchester United, Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic:
    Sondakika haber de artık yalan haberden nemalaniyir. son in günde fenerin almadığı yıldız kalmadi 14 2 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Dünyanın en iyi oyuncuları gelse ne olur ki sağı solu kalecisi forveti orta sahası hepsi gelsin ne yazar ne değişir ? En iyi hoca getirildi ne oldu ? Fenerbahçeye gelmesi gereken futbolcu değil yönetim değişmesi gereken zihniyet... 6 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YILDIZ DEĞİL YILDIZDI. DEVRI BİTMİŞ UNİTED ARTIKLARI RASFORD SANHCO, ANTONY, 5 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bu gözler ronaldinyoyu fenerbahçe formasıyla görmüştü. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

19:41
Doha’da patlama sesleri İran, Katar’daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı
18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:04:05. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.