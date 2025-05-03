İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Sarı-Lacivertliler'e bonus gelir kazandırdı. Ayrıca Fenerbahçe'nin anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı hakkı da bulunuyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 50. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmedeki madde gereği 4 milyon euro bonus geliri elde etti.
Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in anlaşma gereği Real Madrid ile bir kez hazırlık maçı yapma hakkının da bulunduğu kaydedildi.
Arda Güler, Temmuz 2023'te 24 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak - Son Dakika
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