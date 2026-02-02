Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante\'den
02.02.2026 22:34  Güncelleme: 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante\'den
Haber Videosu

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay aldı. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin haftalardır girişimlerini sürdürdüğü N'Golo Kante transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

KANTE SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi.

TRANSFER İÇİN ONAY VERDİLER

Kante'nin sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Suudi Arabistan Lig Yönetimi'nden de Fransız yıldızın Fenerbahçe'ye transferine onay verildi. Öte yandan Al Ittihad forması giyen Karim Benzema da Al Hilal'e transfer olacak. Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad, o boşluğu Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile dolduracak.

FENERBAHÇE'DEN KANTE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Kocaelispor maçı sonunda Kante transferi hakkında konuştu. Ali Gürbüz, yaptığı açıklamada "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta süre bulan Kante, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çingiz Rzayev Çingiz Rzayev:
    Kanye gelirse çok iyi olur ama bir ünlü çevik qolcu şart saka gibi yoksa şampiyonluk hayal olur 3 1 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    Hadi hayırlısı bakalım inşallah başarılı olurlar da şampiyon oluruz allahım sana söz veriyorum oruç tutucam namaza başlıycam sadaka vericem yeterki şampiyon olalım 2 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Fenerbahçelilerde garip yemin ederim bütün takım orta sahadan oluşsun bari adamların forveti yok durup durup ortasaha alıyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:29
Macron’dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
Macron'dan Fransız istihbaratına 3 ülkenin liderine operasyon emri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 23:56:24. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.