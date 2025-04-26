Fenerbahçe\'ye Gaziantep\'te büyük şok

Fenerbahçe, bu akşam Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

TAKIMA VE ALİ KOÇ'A TEPKİ

Kafile, buradan takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi. Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, otelin önünde pankart açıp slogan atarak Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.

"SENİ BİZ GETİRDİK, BİZ GÖNDERECEĞİZ"

Taraftarların, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik, "Seni biz getirdik, biz göndereceğiz" ve "Burası babanın holdingi değil" yazılı pankart açtığı görüldü.