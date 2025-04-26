Fenerbahçe, bu akşam Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.
Kafile, buradan takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi. Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, otelin önünde pankart açıp slogan atarak Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.
Taraftarların, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik, "Seni biz getirdik, biz göndereceğiz" ve "Burası babanın holdingi değil" yazılı pankart açtığı görüldü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Gaziantep'te büyük şok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)