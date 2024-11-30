Fenerbahçe\'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı\'ya Talisca\'yı Hülya Avşar da sordu

Spor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın sunduğu programda Anderson Talisca hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

Ilıcalı, Talisca'yı transfer etmek istediklerini söyledi. Ilıcalı, "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" dedi.

Al Nassr'da 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Talisca, 102 maçta 76 gol atarken 10 asist yaptı.