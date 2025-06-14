Fenerbahçe\'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Şanlıurfaspor'un 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Uchenna Ogundu geçen sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.
Futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları bile ortaya atılmıştı. Ajanspor'dan Selim Manav'ın haberine göre Uchenna Ogundu'nun yeni takımı belli oldu.
Alanyaspor'un Ogundu ile prensip anlaşmasına vardığı haberde yer aldı. Uchenna Ogundu, 1. Lig'de 19 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.
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