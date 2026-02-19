Fenerbahçe\'ye iki kötü haber daha

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 yenildi. Sarı-lacivertlilere iki kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Fred, Nottingham Forest maçının son anlarında sarı kart gördü. İki oyuncu da gördükleri bu sarı kartların ardından Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak. Sarı-lacivertlilere tur atlamak için en az 4 gollü galibiyet gerekecek.
