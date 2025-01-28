Fenerbahçe, anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın kazancına ilişkin bir resmi açıklama yapmazken, Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Talisca'nın sözleşme detayları şu şekilde olduğu öne sürülüyor;
Öte yandan Anderson Talisca'nın son olarak formasını giydiği Al Nassr da yıldız futbolcuya veda mesajı yayınladı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı. Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları - Son Dakika
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