Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Öte yandan Talisca'nın sarı-lacivertlilere gelmek için sözleşmesini feshettiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın da 31 yaşındaki futbolcu için saat 19.07'de veda mesajı yayınlaması dikkat çekti.

28.01.2025 19:29
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Fenerbahçe, anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI İDDİASI

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın kazancına ilişkin bir resmi açıklama yapmazken, Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Talisca'nın sözleşme detayları şu şekilde olduğu öne sürülüyor;

  • Al Nassr'ın alacağı bonservis ücreti 15.5 milyon euro
  • 1.5 yıllık sözleşme ve toplam maaş 22.5 milyon euro
  • Özel şöfor, özel aşçı ve iki yardımcı
  • 2024 model lüks VİP araç
  • Brezilya'ya seyahat etmesi için yılda bir kaç gün olmak üzere business sınıfı uçak bileti
  • 400 bin dolar değerinde kira desteği
  • Çocuklarının tüm eğitim masrafı

AL NASSR'DAN 19.07'DE VEDA

Öte yandan Anderson Talisca'nın son olarak formasını giydiği Al Nassr da yıldız futbolcuya veda mesajı yayınladı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Suudi Arabistan ekibi; Talisca için "Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın." ifadelerini kullandı. Al Nassr'ın, veda paylaşımını saat 19:07'de yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe\'ye imzayı attı: İşte Talisca\'nın sözleşme detayları

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Talisca'nın sözleşme detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • ferhat eser:
    kayyum geliyor kayyum 53 12 Yanıtla
    Cihan Kayan:
    inşallah beter olurlar 0 0
    SnOW gRaiN:
    eziktasa gelir o dedigin 0 0
  • Sergen:
    Bunlar transferlerin bedelini, oyuncu maaşlarını açık açık neden hiç yazmıyor, yazamıyor? Diğer takımlar neden yazıyor? Açıklayan, dürüst olan, vergi kaçırmayan, hak yemeyen diğer takımlara halk olarak teşekkür ederim. 41 8 Yanıtla
    izzet uysal:
    10 milyona anlaşılan futbolcuya 4 milyon vereiyoruz diye kap atan malum takım taraftarı işte 1 1
  • Çelikk:
    Şampiyon GS olacak... Nokta..m 24 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    talisca FB İş yapar ama bu sene şampiyon GS olur... 23 12 Yanıtla
  • Su Ya:
    buraya not düşelim bu adam müzmin sakat Cengiz ünder de sakattı ben gene bu platformda sakatlığını dile getirmiştim arkadaşlar arşive baksınlar bu ülkede kazanma hırsı olduğu için ünlü yıldızların son durağı burası oldu 22 6 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Az vermişler cenneten köşk 100 bin huri 50 baş davar 2 köy daha vereydiniz millet neyle ugraşıyor fakir ödüyor zaten parasını dışarda lay lay diyenlerin cebinde taksi parasi yok verilene bak yazık ya 24 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hangi ara FB forması 5 yıldız olmuş!... 15 7 Yanıtla
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