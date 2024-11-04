Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Fenerbahçe\'ye İrfan Can Kahveci\'den kötü haber

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının ardından üst adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. İrfan Can'ın AZ Alkmaar, Sivasspor ve Kayserispor müsabakalarında forma giyemeyecek.

04.11.2024 21:23
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Son olarak Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Milli futbolcu sakatlık geçirdi ve bir süre forma giyemeyecek.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İrfan Can Kahveci, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Çekilen MR sonunda üst adalesinde yırtık tespit edildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını ve ligde oynayacağı Sivasspor ile Kayserispor karşılaşmalarını kaçırması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlada 15 maça çıktı. İrfan Can, bu karşılaşmalarda 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    üzüldüm fenerbahçenin trabzonu bu kadar kayda almasına morinho takla falan atiyodu maç sonu vur geç ne bu kadar abartı bide adam sakatlanıyor oo gereği varmı 0 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KAYIP SAYILMAZ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber - Son Dakika
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