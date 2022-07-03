Fenerbahçe'ye İsveçli hakem! Dinamo Kiev maçında Glenn Nyberg düdük çalacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye İsveçli hakem! Dinamo Kiev maçında Glenn Nyberg düdük çalacak

03.07.2022 22:18

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Sarı-lacivertliler, Ukrayna temsilcisi ile 20 Temmuz Çarşamba günü 21.00'de Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı müsabakanın hakemi belli oldu.

İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynayacağı ilk maçı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adam Ladeback.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye İsveçli hakem! Dinamo Kiev maçında Glenn Nyberg düdük çalacak - Son Dakika
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