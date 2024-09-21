Fenerbahçe\'ye Kadıköy\'de soğuk duş

Fenerbahçe'nin Galatasaray oynadığı maçta sarı-kırmızılılar skoru 3-0 yaptı.
Mücadelenin 21. dakikasında İsmail Yüksek'ten seken topu vole şutuyla karşılayan Torreira'nın uızaklardan şutu kaleci Livakovic'e çarparak gol oldu.
Attığı gol sonrası baskıyı arttıran Aslan, bu kez de 28. dakikada Mertens ile golü buldu. Mertens'e pası Osimhen verdi.
60. dakikada ceza sahasında Torreira ile Sara harika al ver yaptı. Yakın mesafeden kaleyi harika bir şutla bulan Sara golü buldu.
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