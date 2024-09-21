Fenerbahçe\'ye Kadıköy\'de soğuk duş

YoH null:

fenerin kadrosu yokki kardeşim kimi aldıki kimseyi almadı yani bu kadrodan neyi bekliyorsunuz bu sene fener yine şampiyon falan olamaz fenerliyim 10 senedir söylemekten bıktım ya:D kadro yok oyuncu alamıyor fener 10 senedir kadro kuramıyor ko 1 tane bilinen bir oyuncu aliyor sonrası yok yani hikaye 10 senedir söylüyorum kadro kuramıyor fener oyuncu da alamıyor bildim bileli doğru düzgün kadro kurulmuyor yapamiyorlar