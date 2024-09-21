Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

Fenerbahçe\'ye Kadıköy\'de soğuk duş

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile Kadıköy'de oynadığı maçta sarı-kırmızılılar 3-1 önde.

21.09.2024 20:35
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Fenerbahçe'nin Galatasaray oynadığı maçta sarı-kırmızılılar skoru 3-0 yaptı.

TORREIRA MÜKEMMEL VURDU

Mücadelenin 21. dakikasında İsmail Yüksek'ten seken topu vole şutuyla karşılayan Torreira'nın uızaklardan şutu kaleci Livakovic'e çarparak gol oldu.

MERTENS SAHNEDE

Attığı gol sonrası baskıyı arttıran Aslan, bu kez de 28. dakikada Mertens ile golü buldu. Mertens'e pası Osimhen verdi.

SARA ATTI

60. dakikada ceza sahasında Torreira ile Sara harika al ver yaptı. Yakın mesafeden kaleyi harika bir şutla bulan Sara golü buldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Yusuf Çarman:
    Cinconun kocası kartal. Ligin şampiyonu Kartal 14 82 Yanıtla
  • Alpi:
    Galatasaray resmen dalga geçiyor .!!! 56 9 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    herkes haddini bilecek ! 41 12 Yanıtla
  • Gamak gs:
    it urur cimbomum yurur... 32 10 Yanıtla
  • Fatih Seval:
    Fenerbahçeliyim ama Fenerden bi yol olmaz ne avrupada nede süperlig de bizim pttde oynamamiz lazim 27 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    saplamaya devammmm 18 6 Yanıtla
  • YoH null:
    fenerin kadrosu yokki kardeşim kimi aldıki kimseyi almadı yani bu kadrodan neyi bekliyorsunuz bu sene fener yine şampiyon falan olamaz fenerliyim 10 senedir söylemekten bıktım ya:D kadro yok oyuncu alamıyor fener 10 senedir kadro kuramıyor ko 1 tane bilinen bir oyuncu aliyor sonrası yok yani hikaye 10 senedir söylüyorum kadro kuramıyor fener oyuncu da alamıyor bildim bileli doğru düzgün kadro kurulmuyor yapamiyorlar 20 3 Yanıtla
  • Gamak gs:
    it urur cimbomum yurur..tazminati hazirlayin fenevliler 14 5 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhatçııım ordamısın minik kuşum 13 5 Yanıtla
  • Ferit Türkmen:
    Morinho td ise ben kralım oyun okumaz etmez szymanski tadic dzeko acil değişmeli 7 3 Yanıtla
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