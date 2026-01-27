Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
27.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Haber Videosu

UEFA, Finansal Fair Play kapsamında Fenerbahçe'nin mali durumunu denetlemek üzere bir heyet gönderdi. 48 saat süren denetimde kulübün mali tabloları ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun transferi özel incelemeye alındı. UEFA'nın bu süreçte sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme takvimlerini ayrıntılı şekilde inceleyeceği belirtildi.

UEFA Finansal Fair Play kapsamında Fenerbahçe'nin mali kayıtları mercek altına alındı, Kerem Aktürkoğlu transferi için özel inceleme başlatıldı.

FENERBAHÇE'DE UEFA DENETİMİ

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre, UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. UEFA'dan iki yetkili ile bağımsız denetim firması Deloitte'ta görevli üç uzmandan oluşan beş kişilik heyet, sarı-lacivertli kulübün mali kayıtlarını incelemek üzere kulüp binasına geldi.

48 SAATLİK YOĞUN İNCELEME

Heyet, geçtiğimiz perşembe günü başladığı çalışmaları cuma akşamına kadar sürdürdü. Yaklaşık 48 saat boyunca kulübün geçen sezona ait mali tabloları ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Denetçilerin tüm kayıtları titizlikle ele aldığı ve elde edilen veriler doğrultusunda resmi rapor hazırladığı belirtildi. UEFA'nın daha önce Galatasaray için de benzer bir denetim gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ ÖZEL GÜNDEMDE

Denetimin en dikkat çeken başlıklarından biri, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-lacivertli kulübün üç ayda bir sunduğu düzenli FFP raporlarının ardından asıl değerlendirmenin mart ayında yapılacağı ifade edildi. UEFA'nın bu süreçte Kerem Aktürkoğlu transferini özel gündemine alacağı, sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme takvimlerini ayrıntılı şekilde inceleyeceği aktarıldı.

TFF'DEN DE RAPOR TALEBİ

UEFA'nın yalnızca kulüpten gelen bilgilerle yetinmeyeceği, kamuoyuna yansıyan iddialar ve kendisine iletilen şikayetler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da resmi rapor isteyeceği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    yeter artık uğraşmayın Fenerbahçe ile 71 123 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    birde ceza alirlarmis 78 28 Yanıtla
  • Bewolf Bewolf:
    cahillikte 1 numarayız, uefa belli aralıkla rast gele kulüpleri denetliyor. şimdi sıra fenerde olabilir geçen senede gs denetlendi ne var bunda. ama uefa denetlemeye geldi deyince işimize de geldiği için bi kusur varmış gibi yorum yapıyoruz. 24 10 Yanıtla
  • Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Bisey olmaz, bi fb yi denetlemiyolar, metak etmeyin :) 11 7 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    FB keremden istediği faydayı göremiyor transferi iptal edilsin 13 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
Okan Buruk’un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:30:31. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.