Fenerbahçe\'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

UEFA Finansal Fair Play kapsamında Fenerbahçe'nin mali kayıtları mercek altına alındı, Kerem Aktürkoğlu transferi için özel inceleme başlatıldı.

FENERBAHÇE'DE UEFA DENETİMİ

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum'un haberine göre, UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. UEFA'dan iki yetkili ile bağımsız denetim firması Deloitte'ta görevli üç uzmandan oluşan beş kişilik heyet, sarı-lacivertli kulübün mali kayıtlarını incelemek üzere kulüp binasına geldi.

48 SAATLİK YOĞUN İNCELEME

Heyet, geçtiğimiz perşembe günü başladığı çalışmaları cuma akşamına kadar sürdürdü. Yaklaşık 48 saat boyunca kulübün geçen sezona ait mali tabloları ve hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Denetçilerin tüm kayıtları titizlikle ele aldığı ve elde edilen veriler doğrultusunda resmi rapor hazırladığı belirtildi. UEFA'nın daha önce Galatasaray için de benzer bir denetim gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ ÖZEL GÜNDEMDE

Denetimin en dikkat çeken başlıklarından biri, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-lacivertli kulübün üç ayda bir sunduğu düzenli FFP raporlarının ardından asıl değerlendirmenin mart ayında yapılacağı ifade edildi. UEFA'nın bu süreçte Kerem Aktürkoğlu transferini özel gündemine alacağı, sözleşme detayları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme takvimlerini ayrıntılı şekilde inceleyeceği aktarıldı.

TFF'DEN DE RAPOR TALEBİ

UEFA'nın yalnızca kulüpten gelen bilgilerle yetinmeyeceği, kamuoyuna yansıyan iddialar ve kendisine iletilen şikayetler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da resmi rapor isteyeceği belirtildi.