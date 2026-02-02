Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere yıldız isminden kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de Edson Alvarez, cezalı duruma düştü. Meksikalı futbolcu, karşılaşmanın 13. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.
Cezalı duruma düşen Edson Alvarez, gelecek hafta forma giyemeyecek. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Fenerbahçe'ye Kocaelispor karşısında kötü haber
