Fenerbahçe\'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

28.01.2026 16:27
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile oynayacağı maç öncesi Jhon Duran'ın sakatlık haberi ile sarsıldı. Duran, antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu maç kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda FCSB ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte Jhon Duran, yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

ANTRENMANDA DARBE ALDI

Kolombiyalı golcü, son antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrası sağlık kontrollerinden geçirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Duran'ın FCSB maçında forma giyemeyeceğine karar verildi.

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kadrosu;

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rwjmdfhmfj rwjmdfhmfj:
    Bir işe yaradığı yok 12 4 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    kayıp degil 9 0 Yanıtla
  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    gavadın oglu ne ise yaradin geldiginden beri 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
