Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Allan Saint-Maximin, darbeye bağlı ağrısı olması nedeniyle son idmanda yer almadı. Teknik direktör Jose Mourinho, Fransız yıldızın maç kadrosunda olup olmayacağına daha sonra karar verecek.

22.07.2024 12:18  Güncelleme: 12:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kritik müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan sarı-lacivertlilere Lugano maçı öncesi yeni transfer Allan Saint-Maximin'den kötü bir haber geldi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Lugano maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

MAXIMIN ANTRENMANDA YOK

Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı. Fransız yıldızın pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti ve bu nedenle antrenmana çıkmadığı öğrenildi. Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydın da takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı

KADRODA OLUP OLMAYACAĞINA MOURINHO KARAR VERECEK

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Saint-Maximin'in yarın oynanacak Lugano maçı kadrosunda olup olmayacağına ise daha sonra karar verecek.

Fenerbahçe\'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: Bu sene Beşiktaş yada fenerbahçe avrupadan 1 kupa istiyoruz 37 15 Yanıtla
    Volkan Eşref Aka: inşllah iki takımdan da kupa istiyoruz 26 8 Metin Öztürk: Ferhat eser bozuk saat günde iki kere doğruyu gösterir seninki de o hesap.Senden böyle düzgün yorumlar görmek bizleri şaşırtıyor :) 22 0 ferhat eser: inşallah volkan kardeşim uefayı ve konferansı zorlamaliyiz inan 2 takımımızda hepsinden çok daha değerli ve güçlü kadroya sahipler bu bir milli mesele olmalı bu ülkeye kupa ve kupalar gelmeli artık 11 6 Ali Altın: Cinbom getirse olmazmı 0 5 Ender Kervancıoğlu: Daha konferans liginde gurup sonunculuğundan averajla kurtuldunuz len. 0 2 Bilişim Hurda: şimdiye kadar Avrupa'dan hiç kupası almışlığınız var mı. öyle kupa istiyoruz demekle olmuyor o işler 0 1 Ali İzzet Aşrak: iyi başlıyorlarda sonu gelmiyor 1 0
  • Bilişim Hurda: çok erken başladı 0 1 Yanıtla
  • Vuslat Mihman: Puhahaha avrupalı oyuncularla avrupadan kupa hayali ?? karatürkomedya 0 0 Yanıtla
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