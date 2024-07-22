Fenerbahçe\'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı

ferhat eser:

Bu sene Beşiktaş yada fenerbahçe avrupadan 1 kupa istiyoruz

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Volkan Eşref Aka: inşllah iki takımdan da kupa istiyoruz 26 8

Metin Öztürk: Ferhat eser bozuk saat günde iki kere doğruyu gösterir seninki de o hesap.Senden böyle düzgün yorumlar görmek bizleri şaşırtıyor :) 22 0

ferhat eser: inşallah volkan kardeşim uefayı ve konferansı zorlamaliyiz inan 2 takımımızda hepsinden çok daha değerli ve güçlü kadroya sahipler bu bir milli mesele olmalı bu ülkeye kupa ve kupalar gelmeli artık 11 6

Ali Altın: Cinbom getirse olmazmı 0 5

Ender Kervancıoğlu: Daha konferans liginde gurup sonunculuğundan averajla kurtuldunuz len. 0 2

Bilişim Hurda: şimdiye kadar Avrupa'dan hiç kupası almışlığınız var mı. öyle kupa istiyoruz demekle olmuyor o işler 0 1