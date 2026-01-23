Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber - Son Dakika
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

23.01.2026 08:31
Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi maçında cezalı olacak.

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

SARI KART SINIRI AŞILDI

Tecrübeli savunmacı, Aston Villa ile oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu kartla birlikte Skriniar, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.

FCSB MAÇI TARİHİ BELLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

    Yorumlar (3)

  • hakan1122 hakan1122:
    Canı sağolsun kaptanın böyle yüreğiyle oynayan ve hakkını veren 3-4 futbolcumuz olsaydı (duran kerem ve nene) gününde değildiler aston villa maçından galip bile gelebilirdik Fenerbahçe kaptanı gibi iyi oynayan futbolcular oldumu başarı da gelecektir fenerbahçe için hep destek tam destek.. 5 4 Yanıtla
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    kırmızı kart olması gerekiyordu ama hakem bu kokucuya sarı gösterdi 3 3 Yanıtla
  • Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    tam fb ye göre uyumlu futbolcu karakter yerlerde yıllardan beri torreira yı eleştiren kalemşörler bu adam bildiğin kendini yerden yere atarken sesiniz çıkmıyor iyi oyuncu ama sinema anlamında 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
