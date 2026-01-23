Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.
Tecrübeli savunmacı, Aston Villa ile oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu kartla birlikte Skriniar, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)