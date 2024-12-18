Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı

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Fenerbahçe, Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlanırken, sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanlara başladığı müjdesi geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanını tamamladı. Başarılı kaleci İrfan Can'ın Eyüpspor maçında kaleyi korumak istediği ve bunu Mourinho'ya ilettiği öğrenildi.

18.12.2024 16:34
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İDMANA KATILDI

Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat çalışmalara başladı. Başarılı kalecinin idmanda Jose Mourinho'yla görüştüğü ve Dominik Livakovic'in yokluğunda Eyüpspor maçında kaleyi korumak istediğini Portekizli çalıştırıcıya ilettiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe\'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Boş Kuru Kalabalık Aynı Mert yandaş gibi 8 5 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    yıldız mı :)))) 5 5 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    yedekte bayatladı zaten. 3 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY MACINA BU CIKSIN YOKSA KOVACEVİC VARİLCEVİC OLUR 2 3 Yanıtla
  • YAŞAR Yıldız:
    Hayırdır evde bulaşık yıkarken mi sakatlandın lazım olacakken sakatlanıyorlar Allahım sabır ver 1 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Haydaaa bi bu eksikti... Mert Hakan'ın çırağı.. Acun bunları Survivor'a götürsün.. 0 1 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Şampiyonluk gitti sağlık olsun taraftara kahır kaldı yönetim istifa etmeli hemde zaman kaybetmedn 0 0 Yanıtla
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