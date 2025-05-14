Fenerbahçe\'ye müjde! Jonathan David, Lille\'e veda etti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Jonathan David ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

LILLE'E VEDA ETTİ

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lille'in 25 yaşındaki Kanadalı golcüsü Jonathan David, ligin bitimi ile birlikte takımdan ayrılacağını duyurdu. 2020 yılında Gent'ten Lille'e 27 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan David, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunarak Fransız ekibine veda edeceğini duyurdu.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Kanadalı golcüye Fenerbahçe'nin dışında birçok takım ilgi gösteriyor. İtalyan kulüpleri Napoli ve Fiorentina, İngiliz kulübü West Ham United ve La Liga ekibi Sevilla, Jonathan David'i kadrosuna katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI VE KARİYERİ

Kanadalı forvet, bu sezon Lille formasıyla 48 maçta 25 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Yıldız isim, Fransız ekibinde çıktığı toplam 231 maçta ise 109 gol attı ve 30 asist yaptı. David, takımıyla bir kez de lig şampiyonluğu yaşadı.