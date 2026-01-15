Fenerbahçe'ye Musaba'dan müjdeli haber - Son Dakika
Fenerbahçe'ye Musaba'dan müjdeli haber

Fenerbahçe\'ye Musaba\'dan müjdeli haber
15.01.2026 13:39
Fenerbahçe\'ye Musaba\'dan müjdeli haber
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba'nın, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkarılmasının ardından taraftarlar endişelenmişti. Ancak yapılan açıklamaya göre Hollandalı futbolcunun sakatlığı ciddi bir durum oluşturmuyor. Tedbir amaçlı oyundan alınan Musaba'nın, hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında forma giyebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Musaba'nın durumuyla ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun sakatlığında ciddi bir durum olmadığı öğrenildi.

KUPA MAÇINDA SAKATLANIP ÇIKMIŞTI

Devre arasında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Oyundan alınması sonrası taraftarlar endişe yaşarken, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni bilgi paylaşıldı.

beIN SPORTS: CİDDİ BİR DURUM YOK

beIN Sports'ta yer alan habere göre Musaba'nın sakatlığında ciddi bir problem bulunmuyor. Musaba'nın oyundan çıkmadan önce ağrı hissettiği, risk alınmaması adına tedbir amaçlı kenara alındığı belirtildi.

ALANYASPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR

Hollandalı futbolcunun, hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebileceği ifade edildi.

