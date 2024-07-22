Fenerbahçe\'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır

Spor

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Fenerbahçe'de geçen sezonun kısa bir periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle performans düşüklüğü yaşayan Cengiz Ünder'e talip çıktı. Jose Mourinho'nun da ilk tercihi olmayan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi Napoli devrede.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder için Napoli'nin gözden çıkardığı miktarda belli oldu. Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Cengiz Ünder geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cengiz'in sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.