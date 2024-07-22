Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır

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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'e İtalya Serie A ekiplerinden Napoli talip oldu. İtalyan devi, geçen sezon sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen Cengiz için 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Kanarya da geçen sezonun başında 27 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

22.07.2024 10:33
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Fenerbahçe'de geçen sezonun kısa bir periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle performans düşüklüğü yaşayan Cengiz Ünder'e talip çıktı. Jose Mourinho'nun da ilk tercihi olmayan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi Napoli devrede.

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen Cengiz Ünder için Napoli'nin gözden çıkardığı miktarda belli oldu. Fanatik'te yer alan habere göre Napoli, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Cengiz Ünder geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cengiz'in sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe\'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır

İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır - Son Dakika

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    Yorumlar (18)

  • Muammer Gökçetin: Palavra, palavra, palavra 25 5 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Hemen Satın 19 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: yapmayın Allah aşkına. Napoli hiç mi performansına bakmıyor. sörf haber olsun diye haber yapmayın 16 1 Yanıtla
  • Kont Almasi: Eksik haber...15 milyon avro+Osimen ve Zelinski... Ağam benle eylenir 14 0 Yanıtla
  • Ankara null: cöp 10 1 Yanıtla
  • Ali Güven: doğruysa uçak bileti ben hallederim dibine kadar yalannnnnnnn 9 2 Yanıtla
  • Tazmanya: laaaa birak 8 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: Aciiil satın 8 2 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: 15 milyon TL veren olsa hemen vereceklerde alan yok :) 8 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Satın gitsin bu ruhsuzu 5 0 Yanıtla
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