Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı takıma veda etti. Cenk, söz konusu paylaşımında "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

17.07.2024 18:32
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, eski kulübü Beşiktaş için bir veda paylaşımında bulundu.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Cenk yaptığı açıklamada, "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti

FENERBAHÇE'YE 2 YILLIK İMZA ATTI

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" denilmişti.

CENK'İN KAZANACAĞI PARA

Önümüzdeki 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımdan maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti

KARİYERİ

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 8 asist kaydetti. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alan tecrübeli forvet, 2 maçta süre alırken 1 gol kaydetti. Cenk, kariyerinde Beşiktaş il birlikte Eintract Frankfurt, Gaziantepspor, Everton ve Crystal Palace formalarını da giydi. Kariyeri boyunca ise 487 maça çıkan milli golcü, 195 gol ve 60 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe\'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş\'a veda etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ad Drsy: yolun açık olsun 10 3 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Serdar Dursun a göre 10 numara santrafor 4 2 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Duygusal değil mantıklı bakmak gerekir. Kendisine teklif yapılmamışsa istediği takıma gidebilir. Yolun açık olsun Tosun Paşam. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe’ye gitmene üzüldüm ama asla kırılmadım. Hep başarılı olman dileğiyle. 2 1 Yanıtla
  • Emrah Gündüz: Devran değişti bjk fenerden futbolcu alırdı şimdi fener :))) 1 0 Yanıtla
  • Semih Öztürk: Gerçek Beşiktaşlılar seni hiç unutmayacaklar, yolun açık olsun. Seni bu takımdan gönderenler de daha önce olduğu gibi, günü gelince gidecekler. 1 0 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Çok lazımdın 0 0 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN: Ben GS li olarak başarılar diliyorum 0 0 Yanıtla

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