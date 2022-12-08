Alex de Souza'dan şaşırtan imza! Adresi Fenerbahçe olmadı

2021 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımı ile yollarını ayıran Alex de Souza, tercihini ülkesinden yana kullandı.
Alex de Souza, Serie B ekibi Avai'nin teknik direktörü oldu. Kulüp Başkanı Julio Cesar Heerd, "Kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık. Bu amaçla Alex de Souza ile anlaştık" diye konuştu.
Alex'in ilk açıklaması da şöyle oldu: "Oyuncularla buluşabildiğim için heyecanım yüksek. Bu zorlu görevden dolayı hem mutluyum hem de endişeliyim. Havalı bir projeden sorumlu olduğum için sevinçliyim."
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