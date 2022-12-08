Alex de Souza'dan şaşırtan imza! Adresi Fenerbahçe olmadı - Son Dakika
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Alex de Souza'dan şaşırtan imza! Adresi Fenerbahçe olmadı

08.12.2022 00:38
Alex de Souza'dan şaşırtan imza! Adresi Fenerbahçe olmadı

Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak döneceği iddia edilen Alex de Souza, tercihini Brezilya'da kalmaktan yana kullandı. Fenerbahçeli efsane, Serie B ekibi Avai'nin hocası oldu.

2021 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımı ile yollarını ayıran Alex de Souza, tercihini ülkesinden yana kullandı.

"KALİTESİNE İNANDIK"

Alex de Souza, Serie B ekibi Avai'nin teknik direktörü oldu. Kulüp Başkanı Julio Cesar Heerd, "Kalitesine ve mükemmellik arayışına inandık. Bu amaçla Alex de Souza ile anlaştık" diye konuştu.

Alex de Souza'dan şaşırtan imza! Adresi Fenerbahçe olmadı

"HEM MUTLU HEM DE ENDİŞELİYİM"

Alex'in ilk açıklaması da şöyle oldu: "Oyuncularla buluşabildiğim için heyecanım yüksek. Bu zorlu görevden dolayı hem mutluyum hem de endişeliyim. Havalı bir projeden sorumlu olduğum için sevinçliyim."

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Alex De Souza, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza'dan şaşırtan imza! Adresi Fenerbahçe olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alex de Souza'dan şaşırtan imza! Adresi Fenerbahçe olmadı - Son Dakika
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