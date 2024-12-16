Fenerbahçe'ye yenilen Çağdaş Atan'ı delirten soru - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'ye yenilen Çağdaş Atan'ı delirten soru

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maç sonunda bir basın mensubunun Fenerbahçe'ye karşı aldıkları mağlubiyetler ve beraberliklerle ilgili sorusu karşısında hayli sinirlendi.

16.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:37
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenildikleri maç sonrası açıklamalar yaptı. Çağdaş Atan bir basın mensubunun sorduğu soruya öfkelendi.

Basın mensubu, Çağdaş Atan'a "Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberliğiniz var. Bugün de lehinize çeviremediniz. Aynı zamanda oyuncularınız gergindi aslında maç içerisinde. Bu aşırı konsantrasyondan mı kaynaklanıyor yoksa farklı bir yorgunluk mu var takımda?" sorusunu sordu.

Çağdaş Atan sorunun spekülatif olduğunu belirtti ve "Verdiğin istatistiği çok gayesiz bulduğumu söyleyebilirim. Başka istatistikleri vermeni de beklerdim. O zaman niye Sivasspor, Kasımpaşa paylaşmıyorsun da Fenerbahçe istatistiği paylaşıyorsun. Bence çok gayesiz bir istatistik. Bizim iyi veya kötü teknik direktör olduğumuz sadece büyük maçlar belirlemez" dedi.

Fenerbahçe'yle karşılaştığı maçların detayına inen Çağdaş Atan, "Bir de şöyle bakmanız gerekiyor; benim 5. yılım teknik direktörlükte, 5 yıl önce iki takımın bütçelerine veya şimdiki bütçelere bakarsan o istatistiğin ne demek olduğunu, nasıl anlamlandırabileceğini çok daha iyi anlarsın. Fenerbahçe'ye 3 tane maçım zaten transferi kapalı olan Kayserispor'la, bir tanesi buraya geldiğimde gol atmamış, puansız takımın ikinci maçıydı, geçen sene de içerde oynadığımız maçın 60 dakikasını 10 kişi oynadık, 90+5'te golü yedik" şeklinde konuştu.

"SANA HİÇ YAKIŞMADI"

"Veremeyeceğimiz cevap yok" ifadesini kullanan Çağdaş Atan, "Yani verdiğimiz istatistikler biraz futbol üzerinden, oyun üzerinden olursa çok mutlu olurum. Yoksa sizin işiniz, her şeyi sorabilirsiniz. Benim işim de cevaplamak. Veremeyeceğimiz hesap, veremeyeceğimiz cevap yok ama bu tür spekülatif sorular çok gayesiz. Bence hiç sana yakışan bir durum değil" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe\'ye yenilen Çağdaş Atan\'ı delirten soru

Çağdaş Atan, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye yenilen Çağdaş Atan'ı delirten soru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Toprak:
    Kaç haftadır atak oynattığın takımı resmen yatırdın defansa, as kalecini yalandan sakat diye oynatmadın,bir defa bile galibiyetin yok Fenere karşı 59 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    fenerbahçeyede yeniliyorsun senin bu ligde ne işin var üstadım 39 14 Yanıtla
  • said örücü:
    ben böyle bir soruyu selçuk inan' a hamza hamzaoğluna veya GS li bir teknik adama sorulduğunu hiç görmedim yada tersten gidelim arda turan'a da GS den tek puan alan eski GS li teknik adam sizsiniz ne hissediyorsunuz da denilmedi bu tam bir provakayon iyi cevap vermiş 12 20 Yanıtla
  • Erkan Özdemir:
    Karşılıklı dövüş. Sende fb liymişsin 14 11 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    gazetesi haklı feneri yenmesi lazımdı artık oda bir Anadolu takımı 12 5 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    hakem ilk yarı bütün takdir hakkını Fenerbahçe yanında kullandı Fenerbahçe kırmızı kart vermedi ama adalet öyle bir adalet ki oyuncuları kendisi sakatlandı oyuncu alamadılar Fenerbahçe 5 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    herkesin vardır farklı bir hesabi 1 0 Yanıtla
  • Fatih Dogan:
    Adam has BjK li birakin bu boş işleri gücü yetmiyorsa napsin 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye yenilen Çağdaş Atan'ı delirten soru - Son Dakika
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