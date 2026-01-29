Fenerbahçe\'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kanté için yürüttüğü görüşmelerde istediği sonucu alamadı. Sarı-lacivertli kulübün, Al-Ittihad forması giyen tecrübeli orta saha için yaptığı girişimlerin şimdilik sonuçsuz kaldığı belirtildi.
Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ın haberine göre Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté için sunduğu transfer teklifini geri çevirdi. Kulüp yönetiminin, Fransız futbolcunun ayrılığına şu aşamada onay vermediği ifade edildi.
Haberde, Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kanté'nin, kulübü Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması için baskı yaptığı ancak bu girişimin de henüz olumlu sonuç vermediği aktarıldı.
Sarı-lacivertli yöneticilerin, N'Golo Kanté transferi için Al-Ittihad'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Görüşmelerin yeniden hız kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu.
Al-Ittihad formasıyla bu sezon 25 maçta görev alan N'Golo Kanté, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
