Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu - Son Dakika
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Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası gündeme gelen Patrick Dorgu için yeniden harekete geçti. 20 yaşındaki sol bek Dorgu, Manchester United ve Napoli'nin de radarında. Fenerbahçe, Dorgu'nun transferini sonuçlandırmak için şartları zorlamayı planlıyor. Fenerbahçe, Dorgu'yu Mourinho faktörüyle ikna etmeyi hedefliyor.

13.01.2025 10:11  Güncelleme: 10:28
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takımın bu doğrultuda sol bek transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı aktarıldı.

ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

Fenerbahçe, sezon bas¸ında Ferdi Kadıogˆlu Brighton'a transfer olunca gu¨ndeme gelen Patrick Dorgu ic¸in yeniden kulu¨bu¨ Lecce ile temasa gec¸ti. 20 yas¸ındaki sol bekle Manchester United ve Napoli de ilgileniyor. Kanarya, Dorgu transferini sonuc¸landırmak ic¸in s¸artları zorlayacak.

Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu

MOURINHO FAKTO¨RU¨ DEVREDE

Lecce 2029 yılında so¨zles¸mesi sona erecek Dorgu ic¸in 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe, Dorgu'yu Mourinho faktörüyle ikna etmeyi hedefliyor. Patrick Dorgu, bu sezon Lecce ile 21 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe yeni Ferdi\'sini buldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Çelik:
    ali koç baskan galatasaray sampiyon 23 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febeme gelmez bu yaşta 35 olsun bir ondan sonra senelik 10m Euro'ya gelir 10 4 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Morinyo faktörüymüş İrfan can la sözleşme uzatıldı, demekki seneye morinyo yok 1 1 Yanıtla
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