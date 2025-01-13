Fenerbahçe yeni Ferdi\'sini buldu

Spor

Gözaltı kararı verilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı da var

Putin\'e destek olan Kim\'e Zelenskiy\'den kafa karıştıran teklif

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! En yakınından yeni açıklama

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takımın bu doğrultuda sol bek transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı aktarıldı.

ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

Fenerbahçe, sezon bas¸ında Ferdi Kadıogˆlu Brighton'a transfer olunca gu¨ndeme gelen Patrick Dorgu ic¸in yeniden kulu¨bu¨ Lecce ile temasa gec¸ti. 20 yas¸ındaki sol bekle Manchester United ve Napoli de ilgileniyor. Kanarya, Dorgu transferini sonuc¸landırmak ic¸in s¸artları zorlayacak.

MOURINHO FAKTO¨RU¨ DEVREDE

Lecce 2029 yılında so¨zles¸mesi sona erecek Dorgu ic¸in 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe, Dorgu'yu Mourinho faktörüyle ikna etmeyi hedefliyor. Patrick Dorgu, bu sezon Lecce ile 21 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.