Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı

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Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, 2 gol attığı Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Williams, ikinci golde Mert Müldür'ün savunma şekliyle ilgili yorumda bulundu ve ''Bekin savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim'' dedi.

12.12.2024 10:41
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Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, 2 gol attığı 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"VİDEOLARINI İZLEMİŞTİM"

Attığı ikinci golde Mert Müldür'ün kendisini savunma şekliyle ilgili konuşan Williams, "İkinci golde teke tek kaldığımı gördüm. Bekin (Mert Müldür) savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim. O pozisyondayken önüme bakmaya çalışıyorum ve şanslıydım ki top en üst köşeden içeri girdi" ifadelerini kullandı.

Üçüncü golü atmayı hedeflediğini söyleyen Williams, "Hat-trick yapamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Fenerbahçe\'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı

Athletic Bilbao, Mert Müldür, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • GFB1907OKAN null:
    Samet ve Mert Müldür gibi topcularla bırakın şampiyon olmayı mevcut duruma dua edin. Bu kazmalari bu takıma getiren yönetime lanet olsun yeter bee 59 1 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Mert müldürle sametle oynarsan bilbao degil kasimpasa bile perisan eder seni 49 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    mert GÜLDÜR olmuş desene 35 1 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Solunu çok tutuyo sanki 33 0 Yanıtla
  • Vatanperver:
    noldu UEFA da yapı mı var acurrr? beter fener, Tebrikler Bilbao! 24 6 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    Türk hakem yönetmedikçe 3 büyüklerin işi zor 17 11 Yanıtla
  • Hüseyin Bıçak:
    senin nereni darmadağın etti ? bu kadar uslupsuz başlık atıyorsun 16 2 Yanıtla
  • İsmail Bayrak:
    Milli takım, FB, … mert müldür’de açılan krediyi hak edecek kapasime yok… 17 1 Yanıtla
  • Selim Erkaynak:
    Amatör halısahalarda binlerce mert müldür var 7 2 Yanıtla
  • Tekin Boyacı:
    adamalar resmen daşşak geçiyor fenerbahceyle 6 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı - Son Dakika
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