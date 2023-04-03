Derbide sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç, 6 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 27. haftası tarihi bir derbiye sahne oldu. 10 kişi Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi geriden gelerek 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'un ise son durumu belli oldu.

6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden Tayyip Talha Sanuç, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. Sezonu kapatan 23 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşü 2023-2024 sezonunun başını bulacak.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 25 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı formayla 25 karşılaşmaya çıktı. Başarılı savunmacı bu maçlarda 3 gol attı.