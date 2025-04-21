Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı

Fenerbahçe\'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı

Fenerbahçe'ye son dakikada gol atan Kayserisporlu Talha Sarıarslan, maç sonunda yaptığı açıklamada Galatasaraylı isimleri idol olarak gördüğünü belirtti. Maçın 90+4. dakikasında Fenerbahçe'yi yıkan Sarıarslan, ''Osimhen ve Icardi Süper Lig'in önemli oyuncuları. Osimhen de Icardi de idolüm diyebilirim. Onlar en iyileri'' dedi.

21.04.2025 09:05
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Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılara beraberliği kaydeden golü 90+4'te Talha Sarıaslan attı.

"ONLAR EN İYİLERİ"

Maçın 90+4.dakikasında Fenerbahçe'yi yıkan Talha Sarıarslan idolleri olan Galatasaraylı isimleri açıkladı. Sarıarslan "Osimhen ve Icardi Süper Lig'in önemli oyuncuları. Osimhen de Icardi de idolüm diyebilirim. Onlar en iyileri. Gayet normal bence. Şampiyonluk yarışında bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe yara aldı. O kendi aralarında bir yarış" dedi.

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Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    dostda düşmana ders olsun şımarık Fenerbahçe li futbolcular görün birinizi örnek almamış saha kabadayilari siz böyle devam edin sahtekarlar 170 2 Yanıtla
  • 6490203:
    oshimen için icardi için vurun aslanlarım vurun demiş kardeşimiz sonrada feneve vurmuşlar 104 13 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hahahaha =)=) aslan sapladı ve sonrasında klasik kadıköy kayması yaptı 61 7 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    adamsın 50 4 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    "Fenerbahçeyi şampiyonluktan eden" bu ne biçim manşet ? şu fener yalakalığını ne zaman bırakacaksınız? Kayseri ye hiç puan lazım değil öyle mi? çoluk çocukla aldıkları 1 puan belki de onları ligde bırakacak. 49 4 Yanıtla
  • Aa:
    macun sahne senin konus şimdi 33 2 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Bu saatten sonra Fenerbahçe den bir halt olmaz bırakın Pele Maradona bile Ronaldo bile kurtaramaz en iyisi olsa bile Kibir adamı bitirir Fenerbahçe sürünmeye ve bizleri üzmeye devam edecektir senelerce hemde 29 2 Yanıtla
  • kostram:
    "Muhtacim sanaaa muhtacımmm" şunu bilsin ki herkes Allah'a muhtaçtır Ali Koç'a değil 29 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Habercilik mi ? yoksa Yalakacılık mı ? Habercilik Yorumsuz yapılır .....FENERBEHÇE ŞAMPİYON olduğunda bu haberi yapana / Fb Taraftarları en ağır sözler söylerse kaldıra bilecek mi göreceğiz./ bekleyip görelim ...... 3 22 Yanıtla
  • Halis demir:
    fener puan kaybı için hemen bir bshane buluyor samsundan sonra şimdi hedeflerinde kayseri var. 19 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Galatasaray alsın o zaman..oda kendini kurtarsın boşa gitmesin..boş yapmayın 2 11 Yanıtla
  • rs202020:
    İlla bir ilinti bulursunuz...SON DAKİKA bu sporu iyi yapıyorsun ama hep kilo alıyorsun aman dikkat.... 2 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    kimi idol alacaktı serdar Cenk tosunumu imboliyeyimi? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı - Son Dakika
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