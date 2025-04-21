Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu maç sonuna da damga vurdu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu maç sonuna da damga vurdu

Fenerbahçe\'yi yıkan futbolcu maç sonuna da damga vurdu

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların son golünü kaydeden Talha Sarıaslan, maç sonunda yaptığı açıklamada, ''Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldılar. İyi olan kazansın şampiyonluğu'' ifadelerini kullandı.

21.04.2025 12:14
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Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılara beraberliği kaydeden golü 90+4'te Talha Sarıaslan attı.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AĞIR YARA ALDILAR"

Tivibu Spor'a konuşan Talha Sarıaslan, "Bu golü kaç haftadır kafamda yaşıyordum. Hissediyordum. Çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldılar. İyi olan kazansın şampiyonluğu. Çok mutluyuz, çok fazla eksiğimiz vardı. Çoğu abimiz bizimle gelemedi Kayseri'de kaldı. Elimizden geleni yaptık. Genç arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti" dedi.

Ekol TV'ye de konuşan 20 yaşındaki golcü, "Osimhen ve Icardi, Süper Lig'in en iyileri. Dünyada nadir görülebilecek forvetler. İkisi de idolüm." ifadelerini kullandı.

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Kayserispor, Fenerbahçe, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu maç sonuna da damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • KaraKartal:
    Berat mli gibi taraftarları ve yöneticileri temizlemedikçe fener 100 yıl daha şampiyonluk göremez... Kayseri 9 eksik, 2 as oyuncuyla sahadaydı ki kondisyonsuz yedeklere, 18lik çocuklara diş geçiremediniz. sadece gsye değil herhangi bi takıma aynı kadroyla aynı oyunu oynsalar maç farka giderdi... yönetimi mourinhoyu oyuncuları eleştirmek yerine, hala rakiplere ok atıyorlar :D:D:D bunlar akıllanmaz la :D:D:D 340 2 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım:
    Fenerbahçe'ye karşı oynamış olduğunuz futbola bakalım Galatasaray'a karşı oynayabilecek misiniz eğer Galatasaray'ı Yener ya da beraber kalırsanız o zaman işte adamsınız 2 316 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Çocuk böyle bir şey demedi canlı canlı dinledi herkes. Israr ile soru yöneltenler bu kelimeyi kullandı abi ben bir şey diyemem yara almıştır ama bunun için ben bir şey diyemem demem doğru olmaz benide anlayın ama bir avantaj kaybettiler diye konuştu. 247 1 Yanıtla
  • 2463656ak:
    aslanım benim 160 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Aslanım benim ayağına sağlık 137 10 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    işte bu kadar nokta 102 9 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    küme düştüğünüzde köpek gibi ağlarsınız. 9 69 Yanıtla
  • zgp4zft64h:
    ali koçun satın alıp yedek kulübesinde çürütmesi yok mu bunu 4 65 Yanıtla
  • Murat Avci:
    adam olmak Galatasaray yolundan geçiyor görecegiz seni oynatacakmı.sen genç bir futbolcu olarak taraf olman seni bitirir.. 5 52 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    REZİL FUTBOLUNA RAĞMEN ÇEKİRGE MİSALİ TFF İLE BİR SIÇRADI MHK İLE 2 SIÇRADI KÜME DÜŞMEMEK İÇİN CANINI DİLİNE TAKAN BİR TAKIMA DENK GELİNCE PATLADI BURAYA KADAR İYİ İT ELENDİ LİG KOPMASIN DİYE ARTIK ONLARDA KURTARAMIYOR 48 2 Yanıtla
  • Aziz Can:
    Bir gerçek taraftar böyle sosyal medya dolduruşuna gelmez böyle gereksiz son dakika haberlerine bakarak kendini üzmez Fenerbahçem ister şampiyon ol ister olma ama gine FENERBAHÇE. örnek vermek gerekirse Bayerleverkusen 120 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon oldu hiçbir tarafıda böyle saçma sapan soylentlere gelmedi Nedense bütün takımlar Fenerbahçeye karşı oynuyorlar sadece yarın 1lig takımıyla futbol oynasın yüzde yüz kaybeder bu dünya yalan dünya öbür tarafta herkes tırnak kesiginin bile hesabını vericek 1 31 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Ali Koç seneye seni transfer eder Hazır ol ok 3 22 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ayağın taş görmesin kardeş. 22 3 Yanıtla
  • emir2003:
    Galatasaray lı olduğu her halinden belli. 4 6 Yanıtla
  • Cemil Budak:
    Kimileri anılarıyla kimileri de an......lariyla anilir 0 7 Yanıtla
  • mossi :
    yani diyorki beni gs 'ye alın.bakın onalara gol attım 0 4 Yanıtla
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