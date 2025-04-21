Fenerbahçe\'yi yıkan futbolcu maç sonuna da damga vurdu

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılara beraberliği kaydeden golü 90+4'te Talha Sarıaslan attı.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AĞIR YARA ALDILAR"

Tivibu Spor'a konuşan Talha Sarıaslan, "Bu golü kaç haftadır kafamda yaşıyordum. Hissediyordum. Çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldılar. İyi olan kazansın şampiyonluğu. Çok mutluyuz, çok fazla eksiğimiz vardı. Çoğu abimiz bizimle gelemedi Kayseri'de kaldı. Elimizden geleni yaptık. Genç arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti" dedi.

Ekol TV'ye de konuşan 20 yaşındaki golcü, "Osimhen ve Icardi, Süper Lig'in en iyileri. Dünyada nadir görülebilecek forvetler. İkisi de idolüm." ifadelerini kullandı.