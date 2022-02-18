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Son pişmanlık neye yarar! Fenerbahçe'yi yıkan oyuncu bakın kim çıktı - Son Dakika

Son pişmanlık neye yarar! Fenerbahçe'yi yıkan oyuncu bakın kim çıktı

18.02.2022 15:18
Son pişmanlık neye yarar! Fenerbahçe'yi yıkan oyuncu bakın kim çıktı

Slavia Prag'ın kaptanı ve golcüsü Peter Olayinka, Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Olayinka'nın Denizlispor ve Akhisar'la antrenmanlarında denendiği fakat, "Yetersiz" denilerek gönderildiği ortaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Çek ekibinde kaptan Olayinka'nın performansı göz kamaştırdı. Şık bir gol atan Olayinka'nın geçmişte yolunun Türkiye'de geçtiği ortaya çıktı.

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ANTRENMANLARA ÇIKTI

Dün akşam 90 dakika sahada kalan 1.88'lik kanat forvet, 2013'te Denizlispor, 2014'te Akhisar'da antrenmanlara çıktı. Ancak Türkiye'de tutunamadı.

"YETERSİZ"

Olayinka'nın Türk takımlarına transferi "Yetersiz" denilerek gerçekleşmedi. Avrupa'da birçok ülkeyi gezen Nijeryalı futbolcu, Prag'da kendini buldu. Her iki kanatta ve forvette oynayabilen Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri şimdilerde 7 milyon euro.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son pişmanlık neye yarar! Fenerbahçe'yi yıkan oyuncu bakın kim çıktı - Son Dakika Spor


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