Fenerbahçe'yi yıkan kalecinin sırrı ortaya çıktı! Maçtan önce babası vermiş

Spor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek elendi.

Mücadeleye damga vuran kaleci Tzolakis yaptığı açıklamada, "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.

"BABAM MUSKA VERDİ"

Öte yandan babasının maçtan önce kendisine muska verdiğini söyleyen başarılı eldiven, "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" dedi.