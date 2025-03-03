Fenerbahçe, yıldız futbolcunun bonservisini alıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun bonservisini alıyor

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Fenerbahçe, takıma büyük katkı sağlayan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için çalışmalara başladı. 30 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti. Skriniar'ın bonservisi için Fenerbahçe yönetimi ve Başkan Ali Koç, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşmeler yapacak.

03.03.2025 16:07
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve başarılı performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi olmayı başaran Milan Skriniar hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

BONSERVİSİNİ ALACAKLAR

Sarı lacivertli yetkililer, toplam 5 milyon euro maliyetle Paris Saint-Germain'den kiraladıkları Skriniar'ın bonservisini almak için çalışmalara başladı. Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu bir hayat kurmaya başladığını belirten Skriniar da bonservisinin PSG'den alınması için Fenerbahçe yönetimine yardımcı olacağının sözünü verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a bu diyaloğu aktaran idareciler, Skriniar'ın bonservisi için başkanın talimatını bekleyecek. Öncelikle idareciler arasında başlayacak olan görüşmeler, gerekirse başkanlar seviyesine taşınacak.

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun bonservisini alıyor

Milan Skriniar, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, yıldız futbolcunun bonservisini alıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • servet esen:
    yılın transferi olur 40 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Gerçekten dedikleri gibi alırlarsa bonservisini süper olur. Takıma katkısı ortada 32 3 Yanıtla
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