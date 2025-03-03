Fenerbahçe, yıldız futbolcunun bonservisini alıyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ve başarılı performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi olmayı başaran Milan Skriniar hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

BONSERVİSİNİ ALACAKLAR

Sarı lacivertli yetkililer, toplam 5 milyon euro maliyetle Paris Saint-Germain'den kiraladıkları Skriniar'ın bonservisini almak için çalışmalara başladı. Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu bir hayat kurmaya başladığını belirten Skriniar da bonservisinin PSG'den alınması için Fenerbahçe yönetimine yardımcı olacağının sözünü verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a bu diyaloğu aktaran idareciler, Skriniar'ın bonservisi için başkanın talimatını bekleyecek. Öncelikle idareciler arasında başlayacak olan görüşmeler, gerekirse başkanlar seviyesine taşınacak.